Jednotky se začaly stahovat z Afghánistánu, oznámil mluvčí NATO

Vedení města New York plánuje 1. července odvolat veškerá protiepidemická omezení v pohostinství, kultuře a podnikání obecně. Ve vysílání televize MSNBC to dnes řekl starosta Bill de Blasio. Nevyloučil, že by do věci ještě mohly zasáhnout federální nebo státní úřady, New York je ale podle něj na letní uvolnění karanténního režimu připravený.