Johnson má problém, volební komise ohlásila vyšetřování renovace bytu

Informace přišla ve chvíli, kdy se Johnson ocitá ve víru skandálu kolem nepotvrzených informací, že v zákulisí loni na podzim odmítal zavedení celostátních karanténních opatření. Podle zdrojů bulvárních listů Daily Mail a Daily Mirror poradcům říkal, že i kdyby se měly "mrtvoly vršit do výšky", bude to přijatelnější než návrat přísných omezení. Deník The Times zase v úterý přišel se zprávou, podle níž premiér hovořil o tom, že klidně nechá koronavirus, aby se "vyřádil".

Obě aféry byly tématy dnešních interpelací předsedy vlády v dolní komoře britského parlamentu. Johnson před poslanci znovu odmítl, že by vyřkl slova o hromadách mrtvol, také prohlásil, že náklady za renovaci bytu uhradil on, nikoli Konzervativní strana nebo daňoví poplatníci. Podle některých komentátorů ale premiér jasně neuvedl, zda původně účet nezaplatil někdo jiný. Také měli za to, že Johnsona při dnešních interpelacích opustila charakteristická bezstarostnost.

"Takhle rozhozeného a naštvaného jako u poslední odpovědi (lídrovi Labouristické strany Keiru) Starmerovi jsem Johnsona u řečnického pultíku ještě neviděla: červený v obličeji, ke konci to byla tiráda," uvedla politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. "Takhle naštvaného jsem Borise Johnsona ještě neviděl," shrnul stručně dění ve sněmovně Christopher Hope z deníku The Daily Telegraph.

Volební komise se kauzou nového vybavení premiérova bytu zabývá nejméně měsíc. Podle agentury AP v této věci nové otázky přinesla minulý týden tvrzení bývalé Johnsonovy pravé ruky Dominika Cummingse, podle něhož premiér plánoval náklady za práce na bytě převést na dárce Konzervativní strany. Celková cena rekonstrukce není jasná, spekuluje se až o 200.000 librách (skoro šest milionů Kč).

"Vyšetřování stanoví, zda jakékoli transakce spojené s pracemi na adrese Downing Street 11 spadají do režimu regulovaného komisí a zda byly tyto prostředky nahlášeny podle požadavků," uvedla dnes volební komise. Její prohlášení hovoří o "rozumných základech pro podezření, že mohlo dojít k přečinu nebo přečinům".

Premiérova kancelář už dříve uvedla, že Johnson renovace zaplatil sám, neupřesnila však, zda k tomu nevyužil půjčené peníze. Šéf vlády dnes řekl, že se těší na závěry vyšetřování, zatímco Konzervativní strana ujišťovala o snaze "konstruktivně pracovat" s volební komisí.