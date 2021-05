Johnson odmítá kritiku, podle které v covidové krizi selhal

Cummings, který ve středu před poslanci vypovídal sedm hodin, řekl, že Johnson nebyl schopný zemi vést. Na toto obvinění dnes premiér odpověděl, že "některé z výroků, které jsem slyšel, se naprosto míjejí s realitou". "Lidé po nás chtějí, abychom jim předložili plán a opatrně se pokusili provést naši zemi přes jedno z nejnáročnějších období v poválečném období," dodal.

Cummings, dříve považovaný za Johnsonovu "pravou ruku", nešetřil také kritikou na adresu ministra zdravotnictví Matta Hancocka, který by podle něj kvůli opakovanému lhaní měl být z vlády vyhozen. Hancock se dnes v parlamentu bránil, že "tato neopodstatněná obvinění o mé čestnosti nejsou pravdivá". Před lidmi v soukromí i na veřejnosti byl podle svých slov upřímný a každý den prý chodí do práce s myšlenkou na to, co může udělat pro záchranu životů. Podle agentury DPA se ale Hancock dnes vyhnul přímé reakci na Cummingsova obvinění, že vláda dopustila, že z nemocnic byli pacienti propouštěni do domů s pečovatelskou službou, aniž by podstoupili test na koronavirus, a umožnila tak šíření nákazy. Hancock k tomu řekl, že vláda spolupracovala se zástupci pečovatelských služeb ve snaze jejich klienty ochránit a že se řídila odbornými radami.

Cummings stál za kampaní příznivců brexitu před referendem o odchodu Spojeného království z EU v roce 2016 a podle analytiků se zasloužil i o drtivé vítězství Johnsonovy Konzervativní strany v předloňských parlamentních volbách. Hlavním Johsnonovým poradcem byl do loňského listopadu. Koncem dubna na svém blogu napsal, že jeho někdejší šéf si chtěl nechat tajně proplatit nákladnou rekonstrukci svého bytu od sponzorů.

V Británii podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse od začátku pandemie covidu-19 zemřelo přes 128.000 lidí s koronavirem, což je v absolutních číslech pátý nejvyšší počet na světě. Statistiky agentury Reuters ukazují, že v Británii připadá 19,22 úmrtí pacientů s koronavirem v přepočtu na 10.000 obyvatel, kdežto v České republice je to 28,27 na 10.000 obyvatel.