Johnson v krizi katastrofálně selhal, tvrdí exporadce Cummings

Po úvodních dvou duelech, ve kterých nejprve Švédové historicky na MS nestačily na Dány a následně ani na Bělorusy, museli složit reparát v dalším a to o dost těžším zápase se Švýcarskem. To si před tím poradilo jak s Českem, tak s Dánskem a před tímto duelem s e žlutomodrými Seveřany byli pasováni do role favorita. Jenže skutečnost nakonec byla jiná.