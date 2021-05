Jsem připraven vést Národní sportovní agenturu, pokud bude mít ODS premiéra, říká Janda

K čerstvě jmenovanému předsedovi Národní sportovní agentury Filipu Neusserovi se zatím nechce vyjadřovat. Místopředseda Podvýboru pro sport Jakub Janda totiž přiznává, že bývalého brankáře pozemních hokejistů a reprezentačního trenéra žen příliš nezná. „Vím jen, že byl původně protikandidátem Jiřího Kejvala na boj o předsedu Českého olympijského výboru. Dal bych mu klasických sto dní hájení a pak se uvidí. Jen mě zarazilo, s jakou rychlostí na post nastoupil, když Milan Hnilička tvrdil, že se v pondělí ráno rozhodl rezignovat, což vzápětí dopisem oznámil premiéru Babišovi,“ netají své překvapení zákonodárce za ODS.

Pane poslanče Jando, šéfa Národní sportovní agentury jmenuje premiér. Pokud by koalice SPOLU složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL uspěla v nadcházejících sněmovních volbách, usiloval byste o post jejího předsedy?

Podívejte se, do voleb zbývá něco kolem pěti měsíců. A tak neporcujme medvěda, když nám stále ještě pobíhá po lese. Navíc předseda agentury je jmenován na šest let, a tak ani po volbách na zmiňovaném postu nemusí k žádné změně dojít.

Pokud by ale nastoupila jiná exekutiva, lze s největší pravděpodobností předpokládat, že by nový ministerský předseda učinil změny i v čele Národní sportovní agentury. Proto se zeptám ještě jednou. Kdyby vás nový premiér požádal, abyste stanul v čele úřadu, přijal byste nabídku?

Šel jsem do vysoké politiky proto, abych co nejvíce pomohl sportu. Kdyby mě budoucí premiér, který by byl z ODS, požádal, abych se stal předsedou agentury, kývl bych. Jsem připraven ji vést. Ale muselo by se skutečně jedna o premiéra od nás. Myslím si, že bych sportu měl co dát. Poznal jsem jej z obou stran, a to jak vrcholový reprezentant, tak i v pozici čelního funkcionáře. Prostředí mám tak dokonale zmapované.

Jaký máte názor na nového předsedu Filipa Neussera, bývalého brankáře pozemních hokejistů a trenéra české ženské reprezentace?

Vím jen, že byl původně protikandidátem Jiřího Kejvala na boj o předsedu Českého olympijského výboru. Dal bych mu klasických sto dní hájení a pak se uvidí. Nyní je opravdu těžké říci, co od něho očekávat. Na jakékoli predikce je příliš brzy.

Nepřekvapilo vás, s jakou rychlostí byl premiérem Andrejem Babišem dosazen do čela agentury?

Ano, skutečně mě zarazilo, s jakou rychlostí na post nastoupil, když Milan Hnilička tvrdil, že se v pondělí ráno rozhodl rezignovat, což vzápětí dopisem oznámil premiéru Babišovi, Ať si každý udělá obrázek sám, zda šlo o bleskovou, anebo připravovanou výměnu.

Od rezignace Milana Hniličky uplynuly dva dny, a tak se trochu zklidnily emoce i určitá hysterie. Co byste bývalému olympijskému vítězi z Nagana nejvíce vytkl během jeho dvouletého působení?

Jednoznačně jeho účast na lednové oslavě narozenin teplického podnikatele Petra Bendy, a to v době, kdy platila nejvyšší protiepidemická opatření a všichni normální lidé museli být zavřeni doma, jinak se vystavovali sankcím, pokud by se tehdy shromažďovali. Pro mě je absurdní, aby se kdokoli provinil proti pravidlům a když je nerespektuje čelní představitel, který v té době byl ještě poslancem, pak se jedná o neomluvitelný krok. A pak mně velice vadí, že odchází z agentury v době, kdy není vyřešený audit. Zřejmě se Milanu Hniličkovi nechtělo čekat na obhajování auditu. Je ale možné, že šlo i o politický krok, aby odhalené přešlapy nešly přímo za hnutím ANO. Pokud vypadnou možní kostlivci ze skříně, pak se mohou lépe obhajovat, když už je v čele nové vedení. Každopádně mně přijde nekolegiální, že z pozice odešel, když není uzavřen audit a čerstvě jmenovaný předseda se tak může se vším zbytečně zdržovat a přešlapovat na místě.

Výměnu místopředsedů by měl Babiš vysvětlit

Nedávno také vyšlo najevo, že dotace do sportu nerozdělovala Národní sportovní agentura zcela sama, ale najímala si na administrační činnost i soukromou firmu Moore Czech Republic. Zmíněný fakt vytkli agentuře i kontroloři, které do Národní sportovní agentury vyslalo k provedení auditu ministerstvo financí. Auditoři ve své zprávě našli celkem 32 pochybení a porušení rozpočtové kázně ve výši nejméně 10 milionů korun. Nezneklidňují vás tato zjištění?

Musíme si uvědomit, že se stále jedná jen o spekulace. Oficiální audit nebyl ještě zveřejněný. A tak není podstatné, zda se píše o třiceti pochybení, anebo o tisíce nepřesností. Počkejme si na výsledky auditu a pak teprve můžeme dělat rezolutní závěry.

Dobře, ale jistě uznáte za podezřelé, že letos v únoru došlo k netransparentní výměně místopředsedů Ivo Lukše a Michala Janeby, které nahradily Markéta Kabourková a Soňa Bergmannová, jež dlouhodobě spolupracuje s různými strukturami hnutí ANO. Co si s odstupem času o zmíněné rošádě myslíte?

Troufnu si tvrdit, že měla zakrýt už zmíněný Hniličkův skandál v Teplicích a tím pádem odvést pozornost. Šokovalo mě, jak výměna proběhla rychle a velice tiše. Ale co bylo skutečným důvodem rošády, by měl osvětlit Milan Hnilička, anebo spíše premiér Andrej Babiš. Každopádně se tehdy jednalo o podivný tah.

Milan Hnilička jako hlavní důvod rezignace uvedl silné vytížení, kvůli němuž nemá čas na rodinu. Lze mu jeho vysvětlení věřit?

Nejsem soudce, abych rozhodoval, zda vyřčená rétorika je pravdivá, anebo ne. Nechci ani říkat, zda šlo o podivné vyjádření. Ovšem každý, kdo vstupuje do politiky, si musí uvědomit, že bude enormně zaneprázdněný a rodina tím bude trpět. Být předsedou Národní sportovní agentury je jako být ministrem sportu. Sám jako poslanec vím, jak moje tři děti i žena trpí tím, že nejsem věčně doma. Osobně bych ale nikdy svoji rodinu jako důvod rezignace neuváděl. Každý přece ví, do čeho jde a kolik času daná funkce vyžaduje.

Jak se podle vás vlastně prezentoval?

Rozhodně nechci Milana Hniličku jen špinit. Vybudovat Národní sportovní agenturu je jistě chvályhodný počin a její zrod nebyl jednoduchý. Ovšem bývalý předseda Hnilička se na funkci nehodil. Dělal chaotické kroky, neměl kolem sebe lidi, na které by se stoprocentně mohl spolehnout. Mám pocit, že každý si v agentuře dělal, co chtěl, neměla žádný řád. A informace o tom, že se za jeden úkon měla jedna faktura proplácet až třikrát, nesvědčí, že by byl dobrým hospodářem.