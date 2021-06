K očkování se zatím registrovala téměř polovina Česka

Alespoň jednu dávku očkování dostalo zhruba 40 procent lidí, dokončené očkování má asi 17 procent. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je při započítání těch, kteří covid-19 prodělali v posledním půlroce, alespoň částečně chráněna před nákazou více než polovina obyvatel.

Kompletně očkována je více než polovina sedmdesátníků a přes dvě třetiny lidí starších 80 let. V těchto skupinách vyjádřilo zájem o očkování více než 87 procent obyvatel. Další lidé covid-19 nedávno prodělali. "U seniorních populací se začínáme blížit zájmu 92 procent. Je to skoro maximum možného. Vždycky v populaci budou lidé, kteří se nemohou nechat očkovat," řekl ČTK a České televizi Dušek.

Podle něj zatím není možné jasně říct, jestli je zájem v mladších věkových skupinách, které se mohly přihlašovat k očkování později, stejný nebo nižší. "Na to máme ještě mnoho týdnů," dodal.

Od začátku června zdravotníci aplikovali skoro 767.000 dávek vakcíny, téměř 342.000 z nich, tedy necelá polovina, byla podána jako druhá dávka. Nejstarším lidem nad 80 let bylo podáno kolem 19.000 dávek, sedmdesátníkům kolem 93.000 a šedesátníkům 191.000. Lidem nad 60 let tak bylo aplikováno, většinou jako druhé dávky, přes 303.000 dávek. Asi 128.000 dávek dostali lidé mladší 35 let, z nich asi 3500 bylo aplikováno lidem pod 18 let.

V ordinacích praktických lékařů bylo dosud podáno asi 736.000 dávek vakcíny, tedy zhruba 12 procent dávek. Celkově bylo očkováno v ordinacích asi 221.000 lidí. Nejvíc naočkovali lékaři v Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském kraji a v Praze.