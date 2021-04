K praktické výuce na VŠ se budou vracet tisíce studentů, školy jsou připravené

Vzhledem ke končícímu semestru ale někde už klasickou výuku nahradí individuální konzultace a příprava na státnice. Vyplývá to z vyjádření zástupců pražských vysokých škol, které oslovila ČTK. Školy zároveň doufají, že se co nejdříve bude moct obnovit praktická výuka i v dalších ročnících.

Například ve Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se návrat do laboratoří bude týkat asi tisícovky studentů z bakalářského a navazujícího magisterského studia, uvedl mluvčí školy Michal Janovský. Hned v pondělí se jich podle něj k výuce vrátí kolem 20 procent. Jejich rozdělení do skupin se bude řešit individuálně podle kapacity laboratoří a opatření proti covidu-19. "Organizace bude zajištěna tak, aby studenti posledních ročníků měli splněny chybějící laboratoře co nejdříve, aby nebyl narušen další akademický rok a včas mohli složit státní závěrečné zkoušky," řekl Janovský.

Testovat na covid-19 se podle něj studenti mohou ode dneška v budově školy antigenními testy s odběrem z nosohltanu. Podle rozhodnutí vlády bude testování nejméně jednou za sedm dní podmínkou účasti na prezenční výuce. Výjimku dostanou očkovaní a lidé, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech. "Pro naši školu byl návrat studentů k laboratorní výuce naprostou prioritou," řekl mluvčí. Vedení školy podle něj doufá v co nejrychlejší obnovení výuky i pro zbylé ročníky.

Radost z obnovení praktické výuky má i Univerzita Karlova, sdělil mluvčí Václav Hájek. Odhadl, že se tam návrat bude týkat asi 4000 studentů. Jejich testování začne v sobotu na Albertově, kde pak bude fungovat každý den v týdnu po předchozí rezervaci. Ve čtvrtek 29. dubna bude navíc mobilní testovací tým pro studenty před Kolejí Hvězda v Praze 6 a 30. dubna před Kolejí Otava v Praze 4. Fakulty mohou pro testování studentů zajistit také vlastní antigenní testy.

Podle prorektora České zemědělské univerzity v Praze Jiřího Remeše obnovení výuky přichází pozdě, protože již končí letní semestr. Pro zájemce se podle něj budou konat individuální konzultace nebo příprava na závěrečné zkoušky. V posledním ročníku bakalářského a magisterského studia je asi 3500 lidí, řekl. Pro jejich testování má škola ve svém areálu odběrové centrum, které mohou využívat zdarma jednou za tři dny. K registraci slouží speciální webová stránka.

Menší desítky studentů, kteří budou dodělávat své závěrečné práce, očekávají i České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM). Mluvčí ČVUT Andrea Vondráková předpokládá, že posluchači budou pracovat ve skupinách do pěti lidí. Na covid-19 se budou moct testovat ve Studentském domě v Dejvicích každé pondělí a úterý, kde zatím není nutná ani rezervace. Na UMPRUM se podle mluvčí Kamily Stehlíkové bude moct vrátit asi 120 studentů, otevřou se ateliéry a dílny.