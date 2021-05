Kanada je i po třetím zápase bez bodu, domácí Lotyši tentokrát zvítězili

I když ještě v první třetině snížil Nick Paul, přes veškeré další kanadské dobývání německého brankoviště se další góly hráčům země javorového listu vstřelit nepodařilo, naopak do prázdné branky v závěru zápasu na konečných 3:1 pro Německo navýšil Holzer.

Během pouhých 38 vteřin se v polovině první třetiny rozhodlo o další senzační prohře Kanady. Nejprve se tehdy trefil Loibl, následně pak se štěstím Plachta, jehož střelu si do vlastní branky bruslí srazil Power. Krátce před odchodem do kabin na první přestávku se podařilo snížit díky Paulovi. Od poloviny utkání to byli Kanaďané, kteří se neustále snažili dobývat německou branku, navíc jim k tomu napomáhala řada přesilových her, které jim Němci dávali k dispozici.

Ke smůle Kanady však dvakrát nedokázala využít ani dvě přesilovky pět na tři a dokumentovali tak tím, jak moc se jim na letošním MS vůbec nedaří. Akorát Danforth během jedné z nich trefil tyčku. Mimochodem, když se hrála ona druhá přesilovka Kanady pět na tři, Němci se ubránili i přesto, že jeden z bránících Němců, konkrétně Kühnhacklovi, zlomila hokejka. A gólman Niederberger se stal hrdinou tohoto duelu, vždyť jen během druhé třetiny zaznamenal devatenáct zákroků.

Běžela 46. minuta zápasu, když se v oslabení ocitl v brejkové příležitosti Němec Rieder. Ten byl tak blízko k pojištění německého vítězství, ovšem Němci si museli ještě počkat. A to i díky již zmiňovanému výtečnému brankáři Niedernergerovi, který si tak celkem připsal během tohoto utkání až 39 zákroků. Ke konci zápasu se rozhodli Kanaďané hrát power-play bez brankáře, ovšem hned pět vteřin poté, co se k tomu Kanaďané odhodlali, puk zamířil do jejich prázdné klece. Na 3:1 střelou přes celé kluziště zvýšil Holzer.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (24.5.2021):

SKUPINA B

Německo - Kanada 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Loibl (Kühnhackl, Rieder), 12. Plachta (Eisenschmid), 58. Holzer (Plachta, Noebels) - 19. Paul (Miller)

Lotyši utrpěli vítězství nad Itálií, rozhodčí v duelu neuznali hned tři branky

Domácí hokejoví reprezentanti odčinili svou předešlou prohru s Kazachstánem v samostatných nájezdech, když tentokrát nad Itálií vyhráli 3:0. Ovšem i tentokrát měli co dělat, aby outsidera z Apeninského poloostrova porazil. Italský brankář Fazio, jenž si za utkání připsal celkem 41 zákroků, inkasoval poprvé až ve 33. minutě, pak dlouho držel jednobrankové lotyšské vedení a až v posledních dvou minutách zápasu Lotyši zvýšili až na konečných 3:0, přičemž o dvě branky z těchto tří lotyšských se postaral Martins Karsums. Během tohoto duelu pak, jen tak pro zajímavost, rozhodčí neuznali hned tři branky (dvě na straně lotyšské, jednu na italské).

Dalo se pochopitelně předpokládat, že to bude domácí pobaltský výběr, který bude mít v duelu s trápícími se Italy navrch. Jenže k čemu je převaha, když ji tým nedokáže přetavit v góly. Jako první však vyzkoušeli pozornost soupeřova brankáře Italové, konkrétně Frigo s Casettim. Chvíli na to ve 2. minutě se představil svým parádním zákrokem betonem Fazio, když na něj mířil Keninš. Proti Faziovi pak v polovině úvodního dějství jel sám Abols, ovšem ani on neuspěl. A v první třetině se ještě nepodařilo otevřít skóre Džerinšovi, jemuž se také povedlo dostat do brejku.

V úvodu druhé třetiny pak pomohla Fazioovi i branková konstrukce, když Karums tehdy trefil tyčku. Ve 33. minutě byl ale tento Lotyš daleko úspěšnější. Tehdy svým důrazem potrestal italskou rozehrávku, 1:0 pro Lotyšsko. Za chvíli se sice Lotyši radovali z druhé branky, protože byla však kopnuta, rozhodčí tento gól neuznali.

Stejné zklamání zažili Italové na začátku třetí třetiny, kdy sice branku vsítili, ale díky lotyšské trenérské výzvě nebyla uznána tentokrát kvůli ofsajdu. Ve 47. minutě pak se blýskl individuální akcí Petan, jeho bekhend ale Punnenovse nepřekonal. Italové se pak rozhodli v závěru ke hře bez gólmana, ovšem během ní rovnou dvakrát skórovali Lotyši a zvýšili tak tedy na konečných 3:0.

Lotyšsko - Itálie 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. Karsums (Krastenbergs), 59. Darzinš (Džerinš, Freibergs), 60. Karsums