Kanada konečně zvítězila, Britové mají první výhru v základní hrací době od roku 1962

Na Kanaďanech bylo od úvodního vhazování vidět, jak moc chtějí dospět konečně k prvním získaným třem bodů za první vítězství na tomto světovém šampionátu. Už po 22 vteřinách totiž skóroval Brown, ovšem tento kanadský gól museli prozkoumat rozhodčí u videa, jelikož tento útočník hrající v NHL v Ottawě puk poslal za brankovou čáru bruslí. Nakonec platil, a když se v 11. minutě Kanada ocitla v početní výhodě pět na tři, kapitán Henrique se tehdy zorientoval nejlépe na brankovišti a zvýšil tak na 2:0.

Přestože měl zámořský tým očividnou střeleckou převahu během tohoto utkání, Norové se ani tak nevzdávali a i oni dokázali soupeře překvapit. Z jedné z mála norských příležitostí v polovině zápasu totiž využil chyby v rozehrávce Valkvae Olsen, za 80 vteřin pak na 2:2 vyrovnal Rosseli Olsen, od něhož se kotouč do branky dostal bruslí poté, co ho k němu před kanadskou branku nahodil z levé strany Krogdahl.

„Javorové listy“ se zpátky do vedení dostali ve 35. minutě, kdy se trefil debutant na tomto mistrovství Mangiapane. Seveřané pak dostali možnost hned několika početních výhod, ovšem místo toho aby v nich sami skórovali, tak v jedné z nich nakonec sami inkasovali. Konkrétně se v jednom z kanadského oslabení v 51. minutě trefil Henrique. Poté zase Norové měli přesilovku pět na tři, ale ani v této více než minutové početní výhodě branku nevstřelili.

Potrestat je tak mohl z brejkové příležitosti Brown, nepovedlo se mu to. To v 56. minutě byl Hagel úspěšnější, ale jeho branku po zhlédnutí videa neuznali. Kanada tedy vyhrála 4:2.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (26.5.2021):

SKUPINA B

Kanada - Norsko 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Brown (Henrique, Power), 11. Henrique (Brown, Power), 35. Mangiapane (Brown), 51. Henrique (Kuemper ) - 30. Valkvae Olsen (Haga), 31. Rosseli Olsen (Krogdahl, Ostby)

Britové poprvé od roku 1962 vyhráli na MS v základní hrací době

Nepříjemná zpráva pro český národní tým. Už jen on a Itálie totiž na letošním MS nevyhráli v základní hrací době, neboť tento senzační počin potkal ve středu večer i hokejisty Velké Británie. Ti totiž poprvé od roku 1962 vyhráli za tři body na MS a stalo se tak v duelu proti Bělorusku. To vypustilo především druhou třetinu zápasu a to se jim stalo osudným. V závěru se sice brankově dotahovali, na víc než na snížení 3:4 už to ale nestačilo. Tento nečekaný výsledek tak opět výrazně zamotává “českou“ skupinu A, ve které jsou po tomto utkání tak Češi na poslední pozici.

Začátek utkání se vyvíjel podle předpokladů. Byli to totiž Bělorusové, kteří tehdy měli více ze hry a kteří se dostali i do několika velkých příležitostí. Jenomže Britové mají ve své brance Brownse, jenž opět předváděl velice slušné výkony. Až první přesilová hra Britů dostala Ostrovany do zápasu, neboť během ní běloruský gólman Taylor sice nejprve vychytal Perliniho, za chvilku už se ale prosadil Kirk, jenž se tak stává na tom mistrovství britským kanonýrem, 1:0 pro Brity. Poté měl blízko k vyrovnání Komarov, ovšem ten z bezprostřední blízkosti střílel vedle. Na druhé straně naopak mohl na 2:0 zvýšit Hammond, ale ani on se tehdy mezi úspěšné střelce nezapsal.

Bělorusové se vyrovnání na 1:1 nakonec dočkali v polovině utkání, kdy sice měli k dispozici první přesilovku, kterou nevyužili, ale krátce po skončení této početní výhody se puk do soupeřovy branky podařilo dopravit bekhendovou dorážkou Kodola. Trestuhodný ze strany Bělorusů ale byl konec druhé části. V ní se totiž nejprve trefil Davies, o 89 vteřin později pak vstřelil gól na 3:1 Kirk, jenž tak zaznamenal už čtvrtou přesnou trefu v Rize.

Po promrhaných chvílích ve druhé třetině se Bělorusové mající na kontě čtyři body po duelech se Švédskem a Českem začali zase probouzet k daleko lepším výkonům a chtěli tak duel zdramatizovat. Jenže přišla 49. minuta a při hře čtyři na čtyři se povedlo zvýšit na 4:1 Hammondovi. Přesto i poté se Bělorusům podařilo vstřelit branky. Stalo se tak v posledních devíti minutách zápasu, kdy nejprve skóroval Platt a téměř dvě minuty před koncem se trefil Prince. Protože pak Šarangovič trefil pouze tyčku, Britové se tak mohli radovat z dalšího historického vítězství.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (26.5.2021):

SKUPINA A

Bělorusko - Velká Británie 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 30. Kodola (Bailen, Prince), 52. Platt (Paré, Kodola), 58. Prince (Šarangovič, Protas) - 14. Kirk, 38. Davies (Myers), 39. Kirk (O'Connor, Dowd), 49. Hammond (Richardson)