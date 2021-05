Kanada sice vstřelila první branku na MS v Rize. USA ji ale porazily po dominantním výkonu 5:1

Fanoušci hokejistů Kanady se alespoň dočkali prvního vstřeleného gólu jejich národního týmu na letošním MS v Rize. To je ale jediné, s čím by mohli být spokojeni. V nedělním zámořském derby s Američany to byly spíše právě Hvězdy a pruhy, které v ostře sledovaném zápase dominovaly a když se k tomu přičtou nepřesvědčivé zákroky kanadského gólmana Darcy Kuempera, asi nikoho nakonec nepřekvapilo, že Američané nakonec vyhráli vysoko 5:1.