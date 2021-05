Kandidáti na německého kancléře se střetnou v televizní debatě

Průzkumy do role favorita staví Zelené, což Baerbockové dává velkou naději, že to bude právě ona, kdo v čele Německa vystřídá dosluhující kancléřku Angelu Merkelovou. Ta po volbách odchází z politiky.

Debata se uskuteční 20. května jako součást evropské konference Europaforum, kterou WDR pořádá. Jádrem diskuze kancléřských kandidátů bude evropská politika, proto lze očekávat i témata jako vztahy s Ruskem a Čínou. Baerbocková sice stojí o spolupráci s oběma zeměmi, zároveň varuje před naivním přístupem a vyzývá k zásadovému postoji a důraznosti.

Zelení do svého volebního programu zařadili i požadavek na zrušení dostavby sporného německo-ruského plynovodu Nord Stream 2, po němž volá část východoevropských zemí či Spojené státy. Naopak Laschet stejně jako vláda Merkelové trvá na tom, že Nord Stream 2 je hospodářský projekt, který je nutné od politiky oddělovat. Podobný názor má i Scholz, který je vicekancléřem a ministrem financí.

Aktuální průzkumy za největší politickou sílu v Německu označují Zelené. Ti by podle sondáže veřejnoprávní televize ARD vyhráli s 26 procenty, druhá by byla unie CDU/CSU s 23 procenty a SPD by skončila třetí se 14 procenty. Do Spolkového sněmu by se ještě dostali liberálové (FDP) s 11 procenty, postkomunistická Levice s šesti procenty a se 12 procenty Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná jako populistická až krajně pravicová. Vítězství Zelených rovněž předpovídají průzkumy Trendbarometer televizí RTL a n-tv nebo pravidelná sondáž agentury Kantar pro nedělník Bild am Sonntag.

Komentátoři se shodují, že podobný volební výsledek by pro konzervativní unii znamenal odchod do opozice, neboť by pravděpodobně nebyla schopná najít koaličního partnera. U Zelených analytici zmiňují především dvě hlavní koaliční možnosti, a to s SPD a liberály, nebo s SPD a Levicí. Případný vznik pouze dvoubarevné vlády bude záviset na to, zda by koalice dvou stran získala ve volbách parlamentní většinu.