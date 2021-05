Kdo místo Guly? Mluví se o návratu bývalého reprezentačního kouče, po boku by měl mít Horvátha

Vedení Plzně sáhla k vyhazovu trenéra nejen kvůli aktuálním špatným výsledkům, ale i kvůli tomu, že už dva roky po sobě se musel západočeský klub obejít bez finančních příjmů z evropských pohárů. I proto se nyní hledá trenér bez angažmá, aby tak nestál příliš mnoho.

Mezi možnými kandidáty se objevilo jméno kouče Hradce Králové Zdenka Frťaly, který o tomto víkendu po postupu Východočechů do první ligy připustil, že v klubu skončí a odstěhuje se do Teplic. Tam by měl být šéfem mládežnické akademie, ovšem není vyloučeno, zda by nabídka z ambiciózní Plzně přeci jen nepřebila případné působení na severu Čech.

Dále je ve hře i extrenér pražské Sparty a reprezentační „jednadvacítky“ Vítězslav Lavička, jenž naposledy působil v polské Vratislavi, kde nedávno skončil.

Nejpravděpodobněji se ale pro zatím jeví ta varianta, že by mohl do Plzně přijít bývalý reprezentační kouč Michal Bílek, jenž naposledy působil taktéž v zahraničí a to u kazašského národního týmu. V zákulisí se pak hovoří o tom, že by mohl mít Bílek za asistenta Pavla Horvátha, aktuálního trenéra plzeňské mládeže.