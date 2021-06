Komunisté hledají formu, jak vyjádří nedůvěru vládě, řekl Grospič

Grospič zopakoval, že komunisté vypověděli menšinové vládě nedůvěru, proto nepřichází v úvahu "žádná forma podpory vlády". Ve středu se k věci vyjádří výkonný výbor KSČM, který dá poslancům doporučení, jak hlasovat. Konečné stanovisko bude ale až na klubu, který se sejde ráno před hlasováním. "Budeme požadovat jednotný postoj celého klubu," připomenula místopředsedkyně klubu Hana Aulická Jírovcová.

Anketu o postoji k vládě, kterou komunisté oslovili základní organizace a která byla uzavřena v pondělí večer, budou podle Grospiče komunisté nyní vyhodnocovat. Předseda KSČM Vojtěch Filip v pondělí ČTK řekl, že přibývá hlasů pro vyslovení nedůvěry. O hlasování jednal s premiérem Andrejem Babišem, Grospič dnes nevyloučil jejich další schůzku. Filip v pondělí uvedl, že vedle postoje k hlasování o nedůvěře s Babišem jednal o prioritách při schvalování zákonů v posledních měsících před volbami. Grospič dnes řekl, že KSČM chce, aby pod stůl nespadly dohody na zavedení nároku na pětitýdenní dovolenou, obecného referenda a zákona o ochraně vod.

Aulická vyloučila to, že by komunisté těmito body podmiňovali souhlas s pokračováním menšinového kabinetu hnutí ANO a sociální demokracie. "V tuto chvíli už nemůžeme čekat sliby, tyto sliby byly dány z dřívějška," uvedla s tím, že závazek nepokládají za zrušený.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek dnes řekl, že chce ještě před hlasováním s KSČM jednat. Na fungování Sněmovny by ale případné vyslovení nedůvěry vládě zásadní dopad nemělo, míní. Například co se týče návrhu na zavedení pětitýdenní dovolené, je podle Faltýnka zřejmé, že opozice je připravena zákon obstruovat.

"Můj apel, moje prosba je pouze o tom, že nestojí za to dávat nedůvěru vládě, když máme před sebou čtyři týdny Poslanecké sněmovny a čtyři měsíce do voleb, že nemá smysl v této situaci, kdy stále bojujeme s covidem, destabilizovat situaci v České republice. Není to nic víc než apel, nemohu nic konkrétního za svoji prosbu slíbit," řekl Faltýnek.

Schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční ve čtvrtek dopoledne, poslanci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a hnutí STAN dnes odevzdali předsedovi dolní komory potřebné podpisy ke svolání mimořádného jednání. Aulická uvedla, že klub se sejde ještě před tím a na 08:40 svolal tiskovou konferenci, kde by mělo zaznít konečné stanovisko. Spekuluje se, že by mohli opustit sál nebo se hlasování zdržet. Takový postoj očekává například poslanec sociální demokracie Roman Onderka.

Prezident Miloš Zeman několikrát zopakoval, že i v případě ztráty důvěry vlády nechá menšinový kabinet ANO a ČSSD dovládnout do říjnových voleb.