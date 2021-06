Komunisté pomohli vládě ustát další pokus opozice o vyslovení nedůvěry

Ve čtvrtek jsou po volném středečním dni na programu letošního mistrovství světa nejdůležitější souboje celého šampionátu, tedy čtvrtfinále. Odpoledne se v nich utkaly jednak Slováci s Američany a také Švýcaři s Německem. Zatímco prvně jmenovaný duel měl jednoznačný průběh poté, co už po první třetině zámořský tým nad svěřenci kouče Craiga Ramseyho vedl 3:0 a v následujících minutách už se našim východním sousedům výrazněji duel zdramatizovat nepodařilo, neboť nakonec Slováci prohráli 1:6, to duel Švýcarska s Německem byl vyrovnaný až do poslední chvíle. Země helvétského kříže sice vedla už o dvě branky, ovšem Němcům se podařilo do konce základní hrací doby vyrovnat i zásluhou gólu v power-play v 60. minutě a duel tak dospěl až na nájezdy. V něm rozhodl Marcel Noebels nádhernou Forsbergovou kličkou.