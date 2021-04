Filip zůstává předsedou KSČM, pro odvolání nehlasoval potřebný počet lidí

Ústřední výbor KSČM má 90 členů, do Nymburka jich dnes přijelo 78. Pro odvolání předsedy je nutných 60 hlasů, což jsou dvě třetiny všech členů ústředního výboru. Pro Filipovo odvolání hlasovalo 46 delegátů. "Já si myslím, že celé vedení dopadlo přibližně obdobně, to znamená, na tu ztrátu důvěry chybělo od 15 do 20 hlasů, tak si myslím, že ten mandát je docela silný,“ okomentoval svůj výsledek Filip.

Kdyby dnes delegáti předsedu odvolali, hlasoval by ústřední výbor o novém, kandidaturu do čela KSČM ohlásila například právě europoslankyně Konečná.

Na uvolněný místopředsenický post dnes kandidovali Jiří Dolejš, Milan Krajča a Michal Kostka. V prvním kole nezískal žádný z kandidátů potřebnou podporu minimálně dvou třetin členů výboru, do druhého kola postoupili Krajča a Hrudka. Krajča získal v druhém kole 47 hlasů ze 78 možných, několik členů nehlasovalo podle Grofové ani pro jednoho z nich.

Nové vedení budou tedy komunisté volit na řádném sjezdu, který by se měl uskutečnit v listopadu, až po říjnových sněmovnách volbách.

Jednání by dnes mělo ještě pokračovat schvalováním kandidátek pro podzimní volby do Sněmovny, největší diskuse se čeká kvůli neochotě ústecké regionální organizace zařadit do čela volební listiny místopředsedkyni sněmovního klubu Hanu Aulickou Jírovcovou. Spor přičítají komentátoři souboji mezi stranickými konzervativci a mladším liberálnějším křídlem strany.

Komunisté v úterý rozvázali smlouvu, na jejímž základě podporovali menšinový kabinet ANO a ČSSD. Podle volebních modelů strana osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory.

Filip: Nechceme klesnout pod volební výsledek z roku 2017

KSČM nechce podle předsedy Vojtěcha Filipa v podzimních volbách do Sněmovny klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Pád preferencí strany se zastavil, řekl novinářům Filip, který dnes v hlasování ústředního výboru odolal návrhu na své odvolání. Podle volebních modelů KSČM nyní osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory. Výbor dnes také schválil kandidátní listiny pro všechny kraje, řekla ČTK mluvčí KSČM Helena Grofová.

"Myslím si, že to je reálné a realistické," uvedl k volebním cílům KSČM Filip, který bude kandidovat z druhého místa v Jihočeském kraji, jedničkou v tomto regionu bude Alena Nohavová. Jedničkou pražské kandidátky je Marta Semelová, ve středních Čechách komunisty do voleb povede Stanislav Grospič.

Jednou ze kandidátek, nad nimiž dnes členové výboru diskutovali, byla volební listina pro Ústecký kraj. Regionální organizace zde nechtěla zařadit do čela volební listiny místopředsedkyni sněmovního klubu Hanu Aulickou Jírovcovou. Spor přičítají komentátoři souboji mezi stranickými konzervativci a mladším liberálnějším křídlem strany. Jako lídra výbor schválil Jaroslava Komínka, Aulická Jírovcová je dvojkou, přestože ji jako jedničku prosazoval předseda strany.

Druhou kandidátkou, kde byla potřebná diskuze, byla ta pro Moravskoslezský kraj. Lídrem bude Leo Luzar, výbor se zabýval zařazením nestraníků. Dalších 12 kandidátních listin bylo třeba podle Filipa jen potvrdit.

Podle Filipa je třeba najít lepší způsob komunikace uvnitř strany, ale i řízení volební kampaně. Výbor měl dnes také schvalovat program, ale podle předsedy ještě nemá zpětnou vazbu z některých okresů, proto se bude projednávat na dalším setkání.

Filip vede stranu přes 15 let, při dnešním hlasování o jeho odvolání bylo pro 46 hlasů ze 78 přítomných. Podle stanov ale bylo třeba pro odvolání předsedy nejméně 60 hlasů, tedy dvoutřetinová většina ze všech 90 členů ústředního výboru. Filip míní, že mandát vedení strany je dostatečně silný. Dodal, že svou funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat v listopadu, tedy až po volbách.

Komunisté rozhodnutím ponechat Filipa v čele strany rozhodně nezvýšili šanci, aby zůstali ve Sněmovně i po říjnových volbách, uvedl politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. KSČM přitom podle něj v posledních letech ve všech volbách ztrácela. "Asi každá strana, která by chtěla provést nějaký restart, by vyměnila vedení," podotkl. "Očekávat od člověka po 16 letech ve vedení politické strany nějaké nové impulzy, nějaké nové nápady, je poněkud překvapivé," řekl ČTK Kopeček.