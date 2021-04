Konflikt mezi Českem a Ruskem přerostl do neústupné nevraživosti, píšou Slováci

List Sme zase označil eskalaci česko-ruského konfliktu za zcela nevídanou v mezinárodních vztazích. Tisk také poznamenal, že Slovensko jako první země vyjádřilo solidaritu s Českem vyhoštěním tří ruských diplomatů.

"Co se nestalo během čtyř desetiletí studené války, stalo se nyní, 30 let od jejího skončení. Ještě nikdy žádný stát nevyhostil tolik ruských diplomatů a dalších pracovníků ambasády, jak se rozhodlo Česko," uvedla Pravda k postupu Česka, které nejprve vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví a po odvetě Ruska rozhodlo o srovnání počtu diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května.

Pravda očekává ochlazení vztahů mezi Českem a Ruskem. "Vždy je ovšem lepší 'studená válka' než 'horký mír'," dodala. Tím, že Slovensko vyhostilo tři ruské diplomaty, vyjádřilo podle listu nejen solidaritu s Českem, ale ukázalo, že mu jde i o vlastní bezpečnost. Krok Bratislava zdůvodnila také informacemi od zpravodajských služeb.

Podle listu Sme rozhodnutí Česka o zmíněném srovnání počtu diplomatů a dalších pracovníků na ambasádách Praha zavírá spojencům dveře k vyjádření pouze rétorické solidarity. "Členy EU a NATO, i když ne všechny, ale významnější a geograficky bližší, fakticky nutí do neverbálních opatření, která se nominálně nepochybně nevyrovnají kastraci ruské ambasády v Česku, nemohu být ovšem ovšem ani symbolická," uvedl list.

List Sme také připomněl, že český premiér Andrej Babiš v souvislosti s explozí ve Vrběticích nejprve hovořil o útoku na zboží a až následně zvolil radikálně odlišný výraz o bezprecedentním teroristickém útoku na českém území.

"Česko se podle svých tajných služeb a policie stalo obětí násilných činů režimu Vladimira Putina. A Slovensko vzhledem k okolnostem zareagovalo správně. Dokonce mnohem správněji než sama oběť," napsal na svém webu list Denník N a poukázal na skutečnost, že český prezident Miloš Zeman kauzu dosud veřejně nekomentoval. Zeman tím podle listu jen zvyšuje podezření, že více než vlastní zemi slouží Putinovým zájmům.