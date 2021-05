Kontroly testů na zahrádkách? Hospodský není hygiena, stát musí vyvinout aplikaci, tvrdí Prouza

Sám přiznává, že nová pravidla nejsou ideální, ale klíčové je pro něj, že už částečně se svým personálem může otevřít alespoň zahradní restauraci. Majitele pěti podniků Luďka Hanzlíka ale nařízení nezarazilo. „Osobně jsem nějaký polopaskvil zase očekával a počítal jsem s ním. Hlavní je, že můžeme už být nějakou formou otevřeni a nejde jen o zisk. Na personálu, který pět měsíců díky restrikcím vydával pokrmy jen z okénka, jsem pozoroval už ztrátu motivace,“ konstatuje expert na gastronomii, jehož porfólio Pražanek tvoří Pražanka na Jižním Městě, smíchovská Hlubina, kamýcký Obzor, Na Ledárnách na Zeleném pruhu a hostivařský podnik U Milionu.

Hospodský nemá pravomoci jako hygienická stanice

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ohledně kontroly testů či prodělání nemoci tvrdí, že se jedná o dočasnou věc. „Domnívám se, že pokud lidé musejí ve firmách podstupovat testy, tak by nové nařízení zase nemělo pro restauratéry představovat velký problém.“ S jeho názorem úplně nesouhlasí Luděk Hanzlík. „Je sice pravdou, že se lidé v zaměstnání testují, ale otázkou je, jak mám jejich výsledky kontrolovat. Nejsem žádný úředník či pracovník z hygienické stanice, abych měl pravomoc potvrzení vymáhat. Vše bude tedy o důvěře, neboť někdo se může prokázat testy od kamaráda a já nemám v gesci, abych mu prohlížel doklady,“ kroutí hlavou hospodský.

Prouza, který je rovněž viceprezidentem Hospodářské komory souzní, že současné nařízení není dokonalé. „Stát by měl už konečně pohnout a vytvořit jednoduchou aplikaci, která by se při předložení na displeji rozsvítila buď zeleně anebo červeně. Takový projekt je nutné vytvořit, aby se vše zjednodušilo,“ má jasno. Hanzlík však ujišťuje, že udělá maximum, aby restrikce ve svých podnicích dodržel. „Personál už potřebuje nějakou akci a všichni se po tak dlouhé době těšíme na hosty.“

Bývalý náměstek ministra financí z let 2004 až 2006 si všiml, že ochota naplňovat opatření je nyní lepší než na podzim. „Hospodští už nechtějí být dále zavření, potřebují vydělávat. Vláda je přivedla do existenčních problémů, a proto nemám obavy, že by si nepohlídali dodržování rozestupů či používání dezinfekce. Mnoho lidí má už po více jak roce prevenci v sobě zažitou a berou ji automaticky,“ soudí pro EuroZprávy.cz Tomáš Prouza.

Aby zahrádky mohly přivítat v pondělí 17. května první hosty v letošním roce, pak mohou být u stolu maximálně čtyři lidé, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti. Mezi stoly budou muset být rozestupy alespoň 1,5 metru, stejná vzdálenost by měla být i od kolemjdoucích, pokud zahrádka není jiným způsobem oddělena například od chodníku. „Kdo má zahrádku na chodníku, tak je nemožné, aby stanovené podmínky splnil. Naštěstí mám všechny zahrádky u svých podniků na travnatém pásu, tak nebudu mít žádný problém,“ těší Hanzlíka.

Exstátní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády České republiky v letech 2014 až 2017 tvrdí, že otevření zahrádek přišlo pozdě. „Mám opět pocit, že se nejdříve dělala politika na Facebooku, kde se zase více hledělo na předvolební reference, než na logiku.“ Když ale podle Prouzy vláda uviděla, že zahrádky v teplém počasí už fungují nelegálně po celé zemi, tak sáhla k dalšímu rozvolňování. „Je přece lepší dát zahrádkám zelenou, než aby se sto lidí tlačilo u výdejního okénka a u něj pili pivo. Pak je hrozba nákazy mnohem vyšší než na zahrádkách, kde jejich majitelé budou dbát na dodržování hygienických podmínek. Primární totiž stále je, aby se lidé nekoordinovaně neshromažďovali.“

Gastronomie se z krize dostane, potíže čekají lázně

Pět měsíců, během nichž musely být restaurace zavřeny, pokud neměly výdejní okénka, znamenala zkázu pro mnoho restauratérů. Luděk Hanzlík, jehož Pražanka na Jižním Městě je pojmem, ekonomicky přežil a navíc nemusel propustit jediného zaměstnance. „A to zejména kvůli tomu, že jsem šel s maržemi na minimum, abych přilákal zákazníky. Vlastně jsem na prodeji z okének nic nevydělal, šlo mně o udržení kvalitních lidí. Nikdy v životě jsem tak lacino jídlo neprodával,“ pousměje se majitel, který dodává, že mu hodně pomohly kompenzační programy.

Prouza míní, že do restaurací se budou vracet lidi a gastronomie se postupně z obrovské krize dostane. „O podniky, které mají své štamgasty, obavy nemám. Tam, kde ale vaří jen hmotu a neprojevují vůči hostům žádnou empatii, nemohou počítat s radostnou budoucností a zřejmě je čeká konec.“ Strach z prázdných zahrádek vůbec nemá Hanzlík. „Očekávám, že o nás bude velký zájem. Proto dokonce rozšiřuji tým kuchařů, abychom vše zvládli,“ překvapuje restauratér.

Viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je přesvědčený, že mnohem těžší časy než gastronomii čeká cestovní ruch. „Češi mohou v létě nahradit jen část výpadku, ale zahraniční turisté budou i letos výrazně chybět. A nejde jen o Prahu, na mysli mám například Český Krumlov.“ Expert pro oblast finančních služeb predikuje, že současná situace bude hodně bolet především lázeňství. „Stále není úplně jasné, jak bude probíhat cestování ze zahraničí. Je také nutné si uvědomit, že lázně jsou závislé i na klientech, kteří pocházejí mimo Evropskou unii. A tady vůbec nevíme, zda tato skupina bude moci k nám přicestovat, aby ekonomicky lázním pomohla,“ odkrývá problematiku prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.