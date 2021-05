Kouč Pešán vyrukuje na Švýcarsko se změněnou sestavou. Nově se představí Klok, Stránský a Lenc

"Nejdéle v turnaji budou hrát týmy, které budou nejodolnější. Nesmíme se sesypat z prvního nepodařeného utkání. V herně nedobrém utkání jsme výsledkově drželi krok doslova do posledních vteřin, takže bych z toho nedělal velké závěry. Musíme se ale poučit, moc dobrého jsem v tom utkání nenašel," okomentoval po zápase s Ruskem toto neúspěšné střetnutí na úvod MS kouč Pešán v pátečním rozhovoru pro ČT sport.

V něm se český stratég vrátil k českým chybám, které v duelu s Ruskem znamenaly hned tři inkasované góly z celkových čtyř. Právě o těchto chybách byla řeč i v rámci večerního rozboru zápasu, který proběhl na hotelu. "Udělali jsme chyby, oni toho využili. Musíme se z toho poučit. Máme další náročný zápas, musíme se na něj připravit a předvést náš nejlepší výkon," pokračoval Pešán.

Po Rusku tedy přijde na řadu Švýcarsko, které se na mistrovství v Rize ještě nepředstavili, a rozhodně to nebude žádný jednoduchý soupeř vzhledem k nevyzpytatelnosti tohoto soupeře. Proto český realizační tým nenechává nic náhodě a půjde tak do tohoto zápasu se změnami v sestavě. "Nechtěli jsme vsadit pouze všechno na zápas s Ruskem. Chtěli jsme samozřejmě postavit nejvhodnější možnou sestavu, ale také udržet pár hráčů z top šest. Jak útočníky, tak i Lukáše Kloka, kteří se připravují na další zápas. Nechtěli jsme nastoupit na odpočaté Švýcary v sestavě, která hrála těžký zápas s Ruskem," prozradil český hlavní trenér.

Existuje tak předpoklad, že by se po boku forvarda Michaela Špačka, který proti ruskému týmu chvíli figuroval jako třináctý útočník a chvíli se ocital na ledě, objevili opět křídelníci Matěj Stránský a Radan Lenc. I v obranné části reprezentace by mohlo dojít ke změně, konkrétně by se mohl v sestavě ukázat Lukáš Klok.

Nezodpovězenou otázkou pro zatím zůstává post brankáře. Oproti Rusku, kde se představil mezi třemi tyčemi Šimon Hrubec, by se tak mohl ukázat pro změnu Roman Will. "Jsme sice rozhodnutí, do zápasu se ale může udát spousta věcí. Brankáři vědí, kdo bude chytat, ale až před zápasem můžeme oznámit jméno," řekl k tomu třiačtyřicetiletý Pešán.

V týmu Švýcarska je kapitán New Jersey i rekordman Ambühl

Hned několik hráčů působící v zámořské NHL má k dispozici švýcarský realizační tým pro letošní MS. Konkrétně to jsou útočníci Timo Meier ze San Jose, Philipp Kurashev z Chicaga, kapitán New Jersey Nico Hischier a jeho parťák z klubu bek Jonas Siegenthaler.

A právě již zmiňovaný kapitán New Jersey bude chtít na světovém šampionátu co napravovat. Vždyť v této sezóně naskočil do 21 zápasů, ve kterých zaznamenal 11 bodů (6 gólů a 5 asistencí) a od roku 2017 si nemůže říct, že se mu zrovna daří. Nejenže laboroval se zraněním nohy, ale i obličeje po zásahu pukem během utkání.

Sledovat se pak vyplatí i výkony již sedmatřicetiletého útočníka Andrease Ambühla, pro kterého to bude letos již šestnáctá účast na MS svého krajana, obránce Mathiase Segera.