Kozub, Třeštíková či Holý? Co týden v kultuře dal i vzal

Všude je dobře, ale v Beskydech nejvíc

Tento refrén zazněl jedno sobotní dopoledne kde jinde, než na Lysé Hoře. V sobotu 15. května tak mohli všichni ti, kteří se i přes nepříznivou přepověď počasí vydali tuto nejvyšší horu Beskyd spatřit ojedinělou záležitost. Odehrávalo se tady totiž natáčení videoklipu nové autorské písně zpěvačky Kaczi. Ta je stále častěji označována za „beskydskou písničkářku“, která svůj rodný kraj neopomíjí, naopak je propaguje právě ve svých písních.

Narodila se ve Frýdku- Místku do velmi hudební rodiny. Vždy se toužila hudbě věnovat. Přes nemalé překážky vystudovala zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Rozjela se tak její cesta nahrávání, klubových koncertů. Vše nezůstalo bez povšimnutí. V letech 2018 a 2019 byla pro svůj jedinečný pěvecký projev jako syntézy folklórní tradice s alternativními hudebními trendy nominována v kategorii Interpretka roku na Ceny Jantar. Na svém kontě má už šest klipových singlů Křest jednoho z nich, písně Milenka, proběhl v létě minulého roku také na Lysé Hoře. V současnosti připravuje intenzivně nové album.

Evropa vedlejších cest v novém filmu Jana Prušinovského Grand Prix

Právě nyní bylo odstartováno natáčení celovečerního filmu režiséra Jana Prušinovského, který je podepsán pod seriály jako byl Okresní přebor, Čtvrtá hvězda či velmi populární Most!. Tentokrát se bude jednat o lehce testosteronovou komedii o třech mužích, kteří se vydají kradeným Volkswagenem T4 na Velkou cenu Formule 1 do Barcelony, aby si splnili své malé ale i velké sny. V hlavních rolích se představí Štěpán Kozub, Robin Ferro, Kryštof Hádek, Anna Kameníková, Eva Hacurová, Cyril Drozda a další. A jaký je nástin příběhu?

Bratrance Emila a Romana od narození obklopují auta. Roman býval nadějný automobilový závodník, nyní však provozuje ošuntělý autobazar. Emil vede úspěšný servis a miluje sledování Formule 1. Ve chvíli, kdy se naskytne příležitost utéct od všedních problémů a konečně zažít naživo start legendárních formulí, neváhají ani minutu a vyrážejí na cestu. Do auta se jim však připlete Romanův kamarádíček Štětka. Ten sice auta nijak v lásce nemá, ale strašně rád je krade. A protože omylem ukradl auto patřící místnímu distributorovi pervitinu tak si potřebuje zachránit krk. Zdánlivě obyčejný výlet na víkendové závody se mění v cestu, která možná změní někomu život.

A to doslova! Autoři totiž vytvořili projekt a jeho prostřednictvím oslovili díváky, kteří jej mohou podpořit a mají tak možnost se zúčastnit přímo natáčení, zahrát si v komparzu, potkat se s automobilovým závodníkem Tomášem Engem, účastnit se slavnostní premiéry a mnoho dalšího. „A bude to cesta nejenom zábavná, ale také objevná, že není jen Evropa, jak ji známe z cestovních katalogů, ale že existuje Evropa vedlejších cest, levných motelů a motorestů a která snad bude zakončená na Velké ceně F1. „ Upozorňují tvůrci projektu na jeho stránkách.

„Dlouho točím malé, nízkorozpočtové filmy z české kotliny. Šest let jsem pracoval na scénáři Grand Prix, o kterém si myslím, že parametry českého filmu přesahuje,“ na závěr podtrhuje režisér Jan Prušinovský.

„Chceme film v kinech uvést co nejdříve, hned jak to bude možné a co nejdříve potom, co se kina otevřou. Věříme, že ho diváci budou moci vidět už v červnu,“ říká o svém novém dokumentu Anny režisérka Helena Třeštíková. Její dokument totiž získal Hlavní cenu na Doc. Festivalu v Mnichově. Z celkového počtu 131 filmů ze 43 zemí světa se jedná o opravdový úspěch.

„Jsem nadšená a dojatá. Mám radost, že ryze český příběh, zachycený ve filmu “Anny” ocenili zahraniční diváci a doufám, že zaujme i české publikum,“ radovala se režisérka Helena Třeštíková bezprostředně poté, co se o ceně pro svůj film dozvěděla.

Jedná se o časosběrný příběh stárnoucí prostitutky, jejíž život režisérka HelenaTřeštíková sledovala šestnáct let. Anny žije na společenském dně, film ji od konce syrových devadesátých let sleduje v kulisách nočních pražských ulic a veřejných záchodků, ona sama přesto nikdy neztrácí svou lidskou důstojnost, humor nebo víru ve štěstí.

Světovou premiéru měl film na podzim minulého roku na jednom z největších festivalů dokumentárních filmů IDFA v Amsterdamu. V těchto měsících bude mít možnost se představit na dalších festivalech v Belgii, Rakousku a Itálii.

Čeští diváci měli možnost jej zhlédnout v rámci festivalu Jeden svět / One World od 21. května v Autokině Strahov a do distribuce v kinech by měl vstoupit, jak už podotkla režisérka, v červnu, jakmile se skutečná kina otevřou.

Je to tady: opět naživo do divadla

Po neskutečně dlouhé pauze se ve velkém sále Divadla v Dlouhé předství SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH. Tak se opravdu jmenuje představení, kdy tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách a Divadlo v Dlouhé se rozhodlo tuto hru s nevšedním názvem inscenovat jako první v České republice.

Američtí autoři scénáře a zároveň představitelé všech rolí Jess Borgeson, Adam Long a Daniel Singer uvedli tuto hru v premiéře 9. června 1987 v Kalifornii, evropskou premiéru měla v březnu 1992 v londýnském West Endu, od té doby je s úspěchem hrána po celé Evropě a nyní od podzimu i u nás. Pan Jan, Pan Mirek a Pan Martin v podání Jana Vondráčka, Miroslava Táborského a Martina Matejky již netrpělivě vyhlížejí své diváky v hledišti.

Již nyní si mají možnost čtenáři v předprodeji zakoupit dlouho očekávaný grafický román Oty Karse V hlavní roli Tomáš Holý. Již druhý román tohoto autora originálně zpracovává životní příběh legendárního herce dětských rolí Tomáše Holého propojený se životy jeho blízkých. Dominuje zde motiv, jak těžké je zůstat sám sebou pod tlakem slávy a očekáváním druhých.

Všemu ovšem Tomáš čelí s energií, chutí, vynalézavostí a humorem jemu i mládí vlastním. Je jistě zajímavé, že kniha kombinuje několik výrazných kresebných stylů, které tak skvěle odlišují, zda se jedná o vzpomínku, filmové záběry, nebo přelomové životní téma. Zda jde o dětství a filmování, dospívání a lásky, nebo život po životě. Výrazně tak prolíná Tomášův příběh s příběhem jeho maminky a také autora knihy.

Komiks jedinečně nakreslený výtvarnicí Czinou – Kristýnou Plíhalovou je počinem, který jen částečně navazuje na knihu Jmenuju se Tomáš, která získala Magnesii Literu – Kosmas cenu čtenářů.