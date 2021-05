Kraje obdrží do 19. května testy, mají školám vystačit do půlky června

Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála tento týden firma Targo Promotion, která dodá testy od čínského výrobce Sejoy. Jde o neinvazivní testy s odběrem z přední části nosu. Testy z této dodávky budou podle MŠMT poskytnuty jednotlivým školám ve dvou distribucích. Podobně jako v předchozích dodávkách to bude prostřednictvím hasičů, kraje a hlavního města Prahy. Dodávka bude sloužit pro potřeby škol v období od 24. května zhruba do 13. června. Školy dostanou na každého žáka a zaměstnance jeden antigenní test na každý týden výuky.

Do 21. května mají školy k dispozici rezervu antigenních testů na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu (NPI). "Tato rezerva bude v tomto týdnu posílena o dalších 600.000 testů," uvedlo ministerstvo. Podle něj bylo na krajská pracoviště NPI rozvezeno dnes 300.000 testů typu Flowflex. S distribucí dalších 300.000 testů od firmy Sejoy se počítá ve čtvrtek 13. května. Instruktážní video pro samotestování testy Flowflex je dostupné na webu, pro testy Sejoy ministerstvo přislíbilo instruktážní video v nejbližších dnech.

Rezerva v NPI bude k dispozici těm školám, které prokazatelně nedisponují dostatkem testů k pokrytí spotřeby do 21. května. Ministerstvo předpokládá, že půjde zejména o základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií.

Správa státních hmotných rezerv vypsala ještě jedno výběrové řízení na 4,7 milionu antigenních testů pro školy, které by měly pokrýt potřeby škol od půlky června do konce školního roku. Počty testů pro toto období se stanoví v mimořádném dotazníku, které budou školy vyplňovat nejspíš na přelomu května a června. Budou v něm vykazovat pouze odhadovaný zůstatek testů k 13. červnu. Pokud školy ministerstvu oznámí, že se rozhodly zajistit testování prostřednictvím testů PCR, ministerstvo jim poskytne antigenní testy jen pro období do závazně oznámeného data přechodu.

Ministerstvo školství dnes školy informovalo, že frekvence testování žáků na covid-19 PCR testy se od 17. května sníží z týdenní na dvoutýdenní. Při používání antigenních testů od státu bude testování nutné jednou týdně. Výjimkou bude druhý stupeň základních škol v sedmi krajích s horší epidemickou situací, kde bude antigenní testování jako dosud dvakrát týdně. Všude se zároveň zruší podmínka, že se ve škole nesmí potkávat děti z různých tříd.

Vláda v pondělí rozhodla, že se od 17. května obnoví běžná výuka prvního stupně základních škol. Pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií to bude platit v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni základních škol i ve zbytku ČR. Všude by od téhož data měla začít rovněž teoretická prezenční výuka středních škol.