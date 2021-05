Král střelců zůstane i nadále na Letné. Hložek se Spartou prodloužil smlouvu do roku 2024

Aktuální smlouva přitom měla končit Hložkovi až příští léto. S ohledem na jeho výkony, které se zvýraznily v posledním ligovém zápase proti Brnu (6:1 pro Spartu) jeho čtyřmi přesnými trefami, díky kterým se stal králem ligových střelců a zároveň byl vyhlášen nejlepším útočníkem ligy, se vedení Sparty rozhodlo s reprezentantem, jenž se objeví i na nadcházejícím Euru, prodloužit smlouvu už nyní.

Je to skutečně nevídaný jev, že takto mladý fotbalista táhne svými výkony pražskou Spartu a i díky němu tak nakonec skončila na druhém místě ligové tabulky a tudíž si v nadcházející sezóně 2021/22 zahraje o účast v Lize mistrů.

O budoucnosti Adama Hložka ve Spartě se příliš podrobněji nechtěl hned po sobotním zápase s Brnem vyjadřovat kouč Letenských Pavel Vrba. "Dohoda je taková, že tady bude působit i v další sezoně. Ale znáte to, ve fotbale se může stát spousta věcí. Všechno je otevřené. Ukazuje svou kvalitu a já bych byl rád, aby nám pomohl v kvalifikaci o Ligu mistrů a k tomu, abychom byli v příští sezoně ještě lepší než v této. Uvidíme, co se stane. Možná po mistrovství Evropy, možná později. Nedokážu říct, jak to dopadne. To po mně chcete hádání z křišťálové koule,“ řekl konkrétně sparťanský stratég.

Nakonec se tedy o prodloužení smlouvy se Spartou rozhodlo pouhý den po konci ligové sezóny 2020/21. „Mám radost, samozřejmě, jako každý hráč, který se Spartou podepíše smlouvu. Moje cíle zůstávají pořád stejné, chci se Spartou vyhrát titul a zabojovat o Ligu mistrů," okomentoval svůj nedělní krok, tedy podpis nové smlouvy, Adam Hložek pro klubovou televizi.

Nejenže se tedy Hložek stal spolu se slávistou Janem Kuchtou, poté, co oba zaznamenali během sezóny celkem patnáct branek, nejlepším střelcem ligy této sezóny 2020/21, kromě toho figuruje na čtvrté příčce mezi nejlepšími nahrávači soutěže. Celkem dvaadvacet bodů při součtu gólů a asistencí tak Hložek zaznamenal během pouhých 19 zápasů, do kterých v sezóně nastoupil. Připomeňme, že Sparta se bez něj musela obejít čtyři měsíce kvůli zlomenině nohy. „Na Spartě se čeká na titul už dlouho. Věřím, že příští sezona bude úspěšná. Chci se zlepšovat v počtu gólů i asistencí," dává si cíle do další sezóny Hložek.

Ten už má mimochodem za sebou překonání několik rekordů. Může se pyšnit tím, že je nejmladším střelcem gólu v historii ligy (16 let a 7 měsíců), také je nejmladším střelcem hattricku a po této sezóně tedy nejmladším Králem ligových kanonýrů. Není proto divu, že nejen v hledáčku několika evropských klubů, ale také že je součástí nominace na nadcházející mistrovství Evropy.

„Strašně moc se těším, je to vysněná meta. Vrchol každého hráče. Výzvou je také kvalifikace Ligy mistrů, na Spartě už dlouho nebyla. Musíme se připravit a vydat ze sebe to nejlepší," vyhlíží následující týdny a měsíce Hložek, jenž během 72 zápasů, do kterých dosud v tuzemské lize nastoupil, vstřelil 25 branek a k tomu přidal ještě 16 asistencí.