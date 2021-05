Kreml lituje výzvy EU, aby se aerolinky vyhnuly běloruskému území

Běloruská národní letecká společnost Belavia zrušila lety do Paříže a Londýna, a to od dnešního dne do 30. října. Stalo se tak kvůli rozhodnutí britských a francouzských úřadů zakázat běloruským aerolinkám létat do těchto zemí a zpět. Oznámila to dnes agentura TASS. Západní společnosti, například Air France, Austrian Airlines či Finnair, naopak přestávají létat nad Běloruskem.