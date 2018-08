Policie obvinila tři mladé extremisty, v Písku napadli skupinu Indů

Co s tělem dokáže káva? Tyto účinky překvapily i vědce

Sebeobrana vás může dostat za mříže. Co je nutná obrana a jak poznat, kdy jste překročili zákon?

Případ se stal 27. července, kdy se v Písku extremisté sešli. Následující den kolem 1:30 napadli v Palackého sadech skupinu Indů.

Útočníci se maskovali kuklami. Nejdřív cizince pronásledovali, ti se snažili utéct, agresoři je ale dohnali. Tři z cizinců utrpěli drobná zranění, čtvrtý byl hospitalizován.

Kriminalisté obvinili tři muže staré 19, 20 let a 23 let. "Nejvyšší trestní sazba je u ublížení na zdraví odnětí svobody až na jeden rok až pět let," řekla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.