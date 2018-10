Strašidelný klaun děsí žáky pražské základní školy, prý je ozbrojen nožem

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Vláda ANO a ČSSD funguje, pochvaluje si Babiš. Pak si rýpnul do novinářů

Několik žáků ze Základní školy Libčická v Praze 8 Bohnicích včera vypovědělo, že o víkendu zahlédli v okolí dětského hřiště muže v masce klauna, který byl ozbrojen nožem. Vedení školy se v celé věci obrátilo na Policii ČR.

Dle některých médií obdržela městská policie oznámení o výskytu podezřelé osoby v obleku klauna již v pátek 28. září.

„Policisté přistoupili k celé věci s plnou vážností a začali po podezřelém muži pátrat. Do současné doby se však policii nepodařilo zjistit žádné relevantní informace, které by pravdivost celé události potvrzovaly. Případu však budou i přesto ve spolupráci se strážníky městské policie věnovat zvýšenou pozornost,“ píše mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová. Dále dodává, že prozatím neexistují kromě dětí žádní další svědci, kteří by klauna spatřili.

Vedení školy společně s Policií ČR vydalo prohlášení o zvýšení obezřetnosti v okolí školy. Rodiče byli požádání, aby i nadále nepouštěli své děti samotné do areálu školy a dbali zvýšené obezřetnosti.

Na internetu vyvolal případ děsivého klauna bouřlivé diskuze. Někteří diskutující se domnívají, že si děti celý případ vymyslely, protože podobného klauna mohly spatřit v nějakém filmu.