Další zabiják v Česku. V kauze syntetických drog policie varuje před novým druhem

Kriminalisté v těchto dnech zajistili také balení syntetických cannabinoidů označené nápisem Cocolino. "Znovu proto opakujeme, aby lidé tyto syntetické cannabinoidy nekonzumovali," uvedla Pokorná. Pokud se s takovou látkou lidé dostanou do kontaktu, měli by podle ní informovat policii.

Nebezpečná droga vypadá jako sušená rostlinná hmota, která se podobá nadrcené marihuaně nebo rostlinnému koření. Jejich aroma je spíše bylinného charakteru a od aroma konopí se výrazně liší. Látky uživatelé nejčastěji kouří.

Substance se ale vyskytují též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za jiné drogy, jako pervitin či extáze. Podle Pokorné jsou nebezpečné hlavně v kombinaci s alkoholem.

Obvinění jsou muži ve věku od 17 do 47 let. Převážné většině z nich hrozí pět let vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle informací ČTK jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.