Opilý motorkář naboural v Žirovnici policejní hlídku

Hlídka z Kamenice nad Lipou se snažila čtyřiatřicetiletého motorkáře zastavit kolem 15:30 na silnici III/1328, když jel z centra Žirovnice. Na motorce Suzuki DR 650 neměl registrační značku a nereagoval na výzvy k zastavení.

Potom vyjel na obec Cholunná, kde na přímém úseku nezvládl řízení a narazil do policejního auta. "Po střetu přejel do protisměru a následně vlevo mimo vozovku, kde narazil do stromu," uvedla mluvčí.

Při nehodě se motorkář zranil, záchranáři ho převezli do nemocnice v Pelhřimově. Policisté zjistili, že motocyklista nemá žádné řidičské oprávnění. Škoda na autě a motocyklu je podle odhadu 80.000 korun.