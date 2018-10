Policie hledá agresivního chovance. Neviděli jste ho?

— Autor: ČTK

Policie pátrá po šestnáctiletém Davidu Řezníčkovi, který se nevrátil z povolené vycházky do výchovného ústavu v Praze 4. O jeho umístění do ústavu rozhodl soud kvůli výchovným problémům, agresivitě a užívání drog. Pohybovat by se mohl po Praze, kde byl před časem viděn s partou mladých lidí v okolí metra Kačerov. ČTK to dnes sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.