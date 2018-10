Cizinec v Rokycanech postřelil partnerku do hlavy, je obviněn za pokus vraždy

— Autor: ČTK

Kriminalisté obvinili v pátek večer z pokusu vraždy a nedovoleného ozbrojování 43letého cizince, který je podezřelý, že ve čtvrtek v Rokycanech postřelil do hlavy o šest let mladší partnerku nelegálně drženou zbraní. Dnes dopoledne podali státnímu zástupci návrh na vzetí muže do vazby, řekla policejní mluvčí Hana Kroftová. O vazbě by soud měl rozhodnout ještě dnes.