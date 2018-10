Agresivní cizinec skončil ve vazbě. Postřelil partnerku, činu přihlíželo dítě

— Autor: ČTK

Rokycanský soud poslal dnes do vazby třiačtyřicetiletého kosovského Albánce podezřelého z toho, že ve čtvrtek nelegálně drženou zbraní střelil do hlavy svou o šest let mladší partnerku. Kriminalisté ho v pátek obvinili z pokusu vraždy a nedovoleného ozbrojování, řekla policejní mluvčí Hana Kroftová. Návrh na vzetí do vazby podali kvůli tomu, že by se muž mohl skrývat nebo ovlivňovat svědky. Cizinci hrozí až 18 let vězení.