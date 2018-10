Brutální útok v Praze: Mladíci zbili staršího muže, zraněním podlehl

— Autor: ČTK

Policie obvinila dva mladíky v souvislosti se smrtí jedenašedesátiletého muže, jehož tělo nalezla poblíž Rozvadovské spojky v Praze 5. Dvojici hrozí až 16 let vězení. Na webu to dnes uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Vedle smrtelného ublížení na zdraví čelí muži stíhání také za krádež a za neoprávněné opatření platební karty, protože své oběti údajně sebrali osobní věci poté, co po rvačce upadla do bezvědomí.