Ze střelby v Rokycanech je vražda. Žena, kterou vážně zranil cizinec, zemřela

Událost se stala ve čtvrtek 18. října večer. Cizinec přijel autem do Kotelské ulice v Rokycanech a přistoupil k zaparkovanému vozu, v němž seděla jeho přítelkyně. Jedním výstřelem ji pak údajně zasáhl do hlavy. Ženu ve vážném stavu převezli záchranáři do plzeňské fakultní nemocnice. Údajným motivem útoku byly mezilidské vztahy.

Zásahová policejní jednotka zadržela podezřelého ve čtvrtek pozdě večer na plzeňském sídlišti Lochotín. Desítka policistů pátrala v Rokycanech i na Plzeňsku. V noci se na plzeňské sídliště sjelo množství policejních aut, ve vzduchu létal vrtulník. Zbraň policisté našli a zajistili.

Zadrženým cizincem, kterého soud poslal do vazby, byl podle neoficiálních informací jeden z bývalých šéfů albánské drogové mafie. V minulosti byl odsouzen na deset let za organizování drogových obchodů s pervitinem a heroinem z Čech do Německa.