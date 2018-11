Muž v penzionu na na Břeclavsku týral děti, soud ho poslal do vězení

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Uprchlíci nechtějí zpátky domů. Reportéři se vydali to táborů a nestačili se divit

Muž je původem z Ruska, má také americké občanství. Týrání se podle obžaloby odehrávalo od října 2015 do května 2016 v penzionu na Břeclavsku, který muž provozoval. Dceru a syna bil rukama i řemenem a zavíral do místnosti s úklidovými prostředky a do sklepa, takzvané hladomorny.

Krajský soud v Brně muže loni na konci října potrestal sedmi lety vězení za týrání svěřené osoby, omezení osobní svobody, ohrožování mravní výchovy dítěte a také za nakládání s dětskou pornografií. Vrchní soud v Olomouci pak trest snížil na čtyři roky vězení.

Obě děti podle posudků trpěly posttraumatickou stresovou poruchou a syndromem týraného dítěte. Po odmítnutí dovolání zbývá pachateli jako poslední mimořádný opravný prostředek ještě ústavní stížnost.