Povedená rodinka. Syn poslal otci do věznice pervitin, za mříže se vrátí oba

— Autor: ČTK

Odsouzený muž ve věznici Valdice na Jičínsku si nechal od svého syna poslat do vězení pervitin. Poštovní zásilku s drogou ale vězeňská služba zajistila dřív, než vězni dorazila. ČTK to sdělil mluvčí jičínské policie Aleš Brendl. V případě prokázání viny hrozí osmadvacetiletému muži až deset let vězení, padesátiletému muži, kterému ještě před sdělením obvinění vypršel trest, dalších pět let. Podle policie byl mladší z mužů za takový čin v posledních třech letech již potrestán.