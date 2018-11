Lupiči ze Švandova divadla dopadeni. Původně to vypadalo na dokonalý zločin, přiznala policie

— Autor: ČTK

Policisté zadrželi dva muže, které podezírají z toho, že koncem loňského roku přepadli ve Švandově divadle v Praze vrátného a odnesli si z budovy trezory s penězi a spotřební elektroniku za více než 100.000 korun. Dvojice ve věku 46 a 48 let podle zjištění kriminalistů dříve pracovala ve firmě, která v divadle zajišťovala servisní práce. Za loupež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mužům hrozí v případě uznání viny až deset let vězení. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.