Otřesný zločin na Mělnicku: Lupiči přepadli benzínku, prodavačku zastřelili

Při loupežném přepadení benzinky v Nelahozevsi v částí Podhořany dnes v noci zemřela její pracovnice. „Kriminalisté ze středočeského krajského ředitelství prověřují okolnosti případu loupežného přepadení čerpací stanice, nacházející se na silnici č. II/608 v katastrálním území obce Nelahozeves na Mělnicku, kterého se dnešního dne v době mezi půl třetí a třetí hodinou ranní dopustila dvojice neznámých pachatelů. Při přepadení obsluha, žena ve věku 58 let, utrpěla smrtelné zranění, kterému na místě podlehla,“ uvedl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Žena byla zastřelena. „Při loupežném přepadení došlo k použití krátké střelné zbraně. V dané věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, za který pachatelům v případě jejich zjištění a následném odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 20 let, nebo výjimečný trest,“ upřesnil Chalupa.

Policie se teď s prosbou o pomoc obrátila na veřejnost. „S ohledem na skutečnost, že k loupežnému přepadení došlo v noční době, kdy je na této komunikaci a jejím blízkém okolí minimální pohyb osob, se kriminalisté touto cestou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby se jim případní svědci, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali v této lokalitě, zejména v blízkosti čerpací stanice nebo projížděli po této silnici č. 608, ozvali prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky,“ dodal mluvčí.

Chalupa server EuroZprávy.cz odkázal na video, které část přepadení zachycuje. Jsou na něm vidět i dva pachatelé v kuklách. vyšetřovatelé doufají, že by je někdo mohl poznat - například podle oblečení.

Policie ČR: Hledáme svědky loupežného přepadení | zdroj: YouTube

„V inkriminované době zachycen pohyb dvou neznámých osob, a to pravděpodobně dvou mladých mužů, oblečených do tmavého oblečení, kteří si obličeje maskují nasazenými černými kuklami. Kriminalisté předpokládají, že by osoby zachycené na kamerovém záznamu, či přiložených fotografií z kamerového záznamu, mohl někdo z občanů poznat, a to podle jejich pohybu, oblečení nebo částečného popisu,“ dodal mluvčí.