Policie obvinila muže z podvodů za 65 milionů, napálil desítky lidí

— Autor: ČTK

Kriminalisté obvinili z rozsáhlých podvodů muže z Trutnovska, který během téměř deseti let vylákal od desítek lidí přes 65 milionů korun. ČTK to sdělila Lenka Burýšková z krajského policejního ředitelství v Hradci Králové. Dvaapadesátiletému muži hrozí až deset let vězení.