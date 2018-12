Cizinec v kradeném mercedesu prchal z Česka. Najížděl do policistů, museli střílet

— Autor: ČTK

Soud dnes poslal do vazby osmadvacetiletého cizince, který kradeným mercedesem na Náchodsku najížděl do policistů, když se ve čtvrtek snažil přes české území dostat z Německa do Polska. Při zákroku policisté museli použít i služební zbraně, uvedly dnes v tiskové zprávě policejní mluvčí Lenka Burýšková a Eva Prachařová.