Muž na Karlovarsku pobodal spolubydlícího, kvůli cigaretám

— Autor: ČTK

Čtyřiašedesátiletý muž ze Žlutic na Karlovarsku bodl v pátek nožem do zad svého spolubydlícího po hádce o cigarety. Policisté útočníka tentýž den zadrželi a umístili do policejní cely. Okresní soud v Karlových Varech ho poslal do vazby.