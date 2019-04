Brutální útoky na hokejové fanoušky: Policie obvinila 16 lidí, čtyři jsou mladiství

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie obvinila 16 příznivců prvoligového hokejového klubu AZ Havířov ve věku od 17 do 39 let z několika útoků na fanoušky jiných týmů. Jsou mezi nimi čtyři mladiství. Šest obviněných skončilo ve vazbě. Fanoušky bili, vzali jim například hokejové dresy nebo šály. Obviněným hrozí až deset let vězení, někteří z nich už byli v minulosti trestáni. Novinářům to dnes řekli kriminalista Tomáš Albrecht a státní zástupce Martin Bystroň.