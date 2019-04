Čtyři dívky z diagnostického ústavu obviněny z loupeže, dvě jsou stále na útěku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté obvinili z loupeže čtyři dívky ve věku 15 až 18 let z výchovného ústavu v Praze, které jsou podezřelé z násilného okradení jedné ze zaměstnankyň. Tři z nich navrhli vzít do vazby. Další dvě mladistvé dívky jsou stále na útěku. Šestice podle kriminalistů za použití násilí v sobotu ukradla ženě peníze a telefon a utekla. Jednu dopadli v neděli, další tři v noci na pondělí. V případě odsouzení za loupež hrozí dívkám vzhledem k jejich věku pět let vězení.