Školáci z ústavu zkopali v Ostravě chlapce (9), pak mu ukradli hodinky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva školáci ve věku devět a deset let napadli minulý týden v Ostravě devítiletého chlapce a vzali mu hodinky. Čin spáchali, když se nevrátili z vycházky do ústavu, kam je umístil soud. Vzhledem k věku nemohou být trestně stíháni, dospělému by za loupež hrozilo až deset let vězení.