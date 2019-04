Policie pátrá po pětileté dívce, muži ji v Praze vytrhli babičce z ruky

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Policie pátrá po pětileté Sofii Andree Mikyškové, dva neznámí muži ji dnes před 13:00 podle oznámení o únosu vytrhli babičce z náruče v ulici Vlasty Průchové v Praze 10 Uhříněvsi. ČTK to sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan. Dosavadní zjištění vypovídají o tom, že by únosci mohli dívku odvézt do zahraničí, pravděpodobně do Německa.