Policie identifikovala muže, který hajloval na demonstraci SPD

"Policie průběh dnešních akcí monitorovala a pořízené záznamy bude pečlivě vyhodnocovat. Stejnou pozornost budou policisté věnovat i příspěvkům na sociální síti a zjištěná protiprávní jednání řešit dle zákona," oznámili policisté. "Pozornosti kriminalistů neunikl ani onen 'hajlující' chlapík v zeleném baretu. Jeho totožnost už policisté znají," doplnili.

Guy in military unitorm with Czech flag is performing Nazi salute during extreme right @m_lepen @matteosalvinimi manifestation in Prague. Meanwhile policie is arresting antifascists. @115Kolektiv #AntiFascista #prague #nopasaran pic.twitter.com/tsHQhWXcPl