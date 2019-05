Policie obvinila cizince, který v pondělí unikal na D5 policii, byl obviněn

Ráno přejel pronásledován německou policií do Čech, do stíhání se zapojily i české policejní hlídky. Muž s vozem havaroval na 47. kilometru dálnice D5 u Kařezu na Rokycansku, přeběhl dálnici a utekl. Po několika hodinách ho policisté se psy zadrželi. Rokycanský soud dnes muže poslal do vazby, řekla ČTK policejní mluvčí Martina Korandová.

"Muž použil vozidlo BMW X6 bez souhlasu majitele, bez řidičského oprávnění a pod vlivem omamné a psychotropní látky, měl pozitivní test na amfetamin," uvedla. Po dálnici jel vysokou rychlostí, ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a nerespektoval výzvy policistů. Na dálnici způsobil nehodu a z místa utekl. Hrozí mu až osmileté vězení.

Cizince za volantem bílého BMW pronásledovali v pondělí po 07:00 němečtí policisté přes hranice do Čech. Vůz jel od Waidhausu přes Svatou Kateřinu na Tachovsku. Na sjezdu na Mýto sjel z dálnice a po chvíli se zas vrátil na dálnici, již ve směru jízdy na Rozvadov. Na 47. kilometru se bočně střetl s nákladním automobilem. BMW se roztočilo kolem své osy a narazilo do středových svodidel. Řidič utekl. Policisté ho pak po rozsáhlé pátrací akci zadrželi poblíž křižovatky mezi Kařízkem, Mýtem a Sirou na Rokycansku, nedaleko od místa, kde na dálnici havaroval.