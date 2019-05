Policie řeší jeden z největších případů za poslední roky. Muž stokrát porušil zákon

Policie stíhá jednatřicetiletého muže z Brněnska pro téměř 100 porušení zákona, z toho bylo asi pět desítek zlodějských výprav například do restaurací. Rozsahem jde o jeden z největších případů za posledních několik let, řekl dnes na tiskové konferenci vedoucí policejního územního odboru Brno-venkov Jaromír Novotný. Celková škoda je asi 1,2 mil. Kč, podezřelý muž je ve vazbě. V případě, že ho soud shledá vinným, mu hrozí dva až osm let vězení.