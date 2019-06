V USA byl udělen trest smrti, dostal ho vrah vlastních dětí

Porota se rozhodovala, zda uloží Jonesovi nejvyšší trest, nebo doživotí bez možnosti propuštění. Pokud by se porotci na trestu smrti neshodli jednomyslně, platila by automaticky druhá možnost. Zda ale odsouzeného skutečně čeká smrt, není jisté. Stát Jižní Karolína sice tento trest nezrušil, od roku 2011 se tu ale vzhledem k nedostatku chemikálií pro smrtící injekce nepopravuje.

Sedmatřicetiletý Jones zabil své děti ve věku od jednoho roku do osmi let v srpnu 2014. Šestiletého syna nutil ke cvičení, až vyčerpáním padl a zemřel, ostatní děti uškrtil. Motivem byla podle vyšetřovatelů obava, že děti odejdou ke své matce, s níž se Jones rozvedl. Obhájci žádali porotu o shovívavost s ohledem na to, že Jones je neléčený schizofrenik a podléhá vlivu drog a alkoholu. Žalobci ho označili za brutálního sobce.

Jednání v soudní síni v jihokarolínském Lexingtonu mnoho Američanů sledovalo živě v přímém přenosu na internetu. Jones verdikt vyslechl bez emocí.