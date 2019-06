Peklo v rodině: Mladík týral a terorizoval svou matku, hrozí mu osm let za mřížemi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až osm let vězení hrozí třiadvacetiletému muži z Kraslic na Sokolovsku, který několik let týral svou matku. Kriminalisté ho obvinili z vydírání a týrání osoby žijící ve společné domácnosti, nebezpečného vyhrožování, porušování domovní svobody a krádeže, řekla ČTK policejní mluvčí Soňa Podlahová. Muž byl vzat do vazby.