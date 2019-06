Podvody s řepkovým olejem: Za krácení daně jdou dva muži na sedm let do vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pardubický soud poslal na sedm let do vězení Bedřicha Matouška a Zdeňka Jaroše, kteří byli obžalováni ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou 76,5 milionu korun. Zároveň jim na pět let zakázal vykonávat funkce ve vedení obchodních společností. Rozsudek není pravomocný, Matoušek se proti němu na místě odvolal, Jaroš a státní zástupce si ponechali lhůtu pro podání opravného prostředku.