Nové informace: Afričan, který znásilnil 16letou Češku, žádal o azyl. Nemá doklady

O události informoval v úterý Litoměřický deník. Ten uvedl, že pachatelem činu měl být africký migrant, který ten den měl být propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech a vyhoštěn z Německa. Jednalo se nicméně o oficiálně neověřené informace, které policie vzhledem k nízkému věku oběti a právě probíhajícímu vyšetřování nechtěla komentovat.

Později policie odmítla tvrzení Litoměřického deníku, že se jedná o z Německa vyhoštěného migranta. „Policie ČR uvádí, že k žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo! Komentování případu, který se odehrál na Litoměřicku, si vyhradilo státní zastupitelství,“ napsala na twitteru.

Vedoucí státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová ve čtvrtek uvedla, že se jedná o neúspěšného azylanta v Německu. „Podle našich informací by to měla být osoba, která požádala ve Spolkové republice Německo o azyl, který jí nebyl poskytnut. Nicméně muž vyhoštěn ze země nebyl,“ uvedla pro Radiožurnál Doušová.

Server Novinky.cz informoval, že se podařilo zjistit tuto informaci na základě fotky, která odpovídala muži z databáze žadatelů o azyl v Německu. Zahraniční kolegové českým policistům potvrdili, že se jedná o muže, kterému v Německu žádost o azyl zamítli. „Ke ztotožnění vedly ještě další informace, které nelze vzhledem k vyšetřování sdělit,” sdělila žalobkyně.

Pravou identitu asi 30letého muže však zatím úřady neznají. Nevědí ani, odkud je, protože muž u sebe nemá žádné doklady a odmítá s policií spolupracovat. Že se jedná o Afričana tak usuzují jen z jeho vzhledu.

„Jedná se o pachatele, který s námi nespolupracuje, neměl u sebe žádné osobní doklady. Pokud se týká jeho totožnosti, tak tu ověřujeme. My máme samozřejmě zjištěno, pod jakou totožností vystupoval v Německu a pod jakou totožností ho mají zaevidovaného německé úřady. Víme, že to je tatáž osoba, ale další podrobnosti a informace k jeho osobě musíme ověřovat,“ sdělila Doušová Radiožurnálu s tím, že ani ani nevědí, v jakém jazyce muž komunikoval v Německu.

Podle Doušové měl být muži zamítnut azyl zhruba v roce 2017. Německé úřady mu pak měly vystavět tzv. vízum pro strpění. Po dobu tohoto opatření se měl muž pravidelně hlásit německým úřadům. Policie nyní zjišťuje, jak podezřelý podmínky dodržoval.

„Z Německa vyhoštěn zatím nebyl,” zdůraznila státní zástupkyně. Čeští úředníci nyní zjišťují, že o tom měly v dohledné době německé úřady případně rozhodovat.

Redaktorka terčem výhrůžek

Informaci Litoměřického deníku, že pachatelem činu byl Afričan vyhoštěný z Německa, na svém facebookovém profilu jako fakt prezentoval předseda SPD, Tomio Okamura. Redaktorka Českého rozhlasu, Zdeňka Trachtová, se jej následně zeptala, z jakých zdrojů vycházel a zda by své tvrzení mohl potvrdit.

Okamura tvrdí, že na něj redaktorka útočila a vyčítala mu, že informaci uvedl. Podle Českého rozhlasu redaktorka postupovala zcela profesionálně a naopak Okamura útočil na ní. Svou verzi Okamura zveřejnil na svém facebookovém profilu, kde se místní diskutující začali tvrdě napadat redaktorku Českého rozhlasu. Někteří z nich jí přáli, aby byla znásilněna migranty z Afriky a chlubili se, že jí takové zprávy posílají.

To nezůstalo bez odezvy u politiků. „ To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo @ZdenTra je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ napsal ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vůči Okamurovi se též vymezil předseda Pirátů, Ivan Bartoš. „Místopředseda Sněmovny @tomio_cz poštval na Facebooku své fanoušky vůči novinářce @CRozhlas Zdeňce Trachtové. Ta je tak terčem výhrůžných zpráv, fanoušci SPD jí přejí znásilnění. Zastrašovat novináře je zcela nepřípustné. Pane Okamuro, i vy byste měl mít hranice,“ napsal na svém twitterovém účtu.