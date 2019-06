Německo vědělo, že migrant, který znásilnil 16letou Češku, je agresivní

Incident se stal v úterý odpoledne. Pachatel znásilnil 16letou dívku z Terezína na poli u Lukavce, následně jí i okradl. Dívka se psychicky zhroutila a skončila v péči lékařů.

Okresní soud v Litoměřicích poslal ve čtvrtek do vazby. „Skutek je poměrně dobře důkazně podložen. Soudem byly shledány důvody pro vazbu útěkovou, protože je to osoba bez jakéhokoliv zázemí, bez dokladů, osoba na pohybu. Je nezbytné ho takto zajistit. Co se týče vazby předstižné, i tam byly shledány důvody, je bez prostředků. Má tam krádež, i ten mobilní telefon sebral jen z toho důvodu, že nemá nic, ani na sebe, ani k jídlu,“ řekl soudce Miroslav Kureš.

Na základě kontaktů s německými úřady a po sejmutí otisků prstů česká strana zjistila, že pachatel v Německu žádal o azyl. „Ověřili jsme daktyloskopií, že skutečně ta osoba, kterou jsme obvinili a nachází se ve vazbě, je tatáž, která v Německu žádala o azyl,“ řekla na dotaz serveru iROZHLAS.cz šéfka Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová.

Není nicméně doposud jisté, odkud pochází. Podle Kureše sporadicky hovořil arabsky a francouzsky, celkově však příliš nekomunikuje. Úřady soudí, že by mohl být z Libye nebo Mali. Tyto africké země byly vytipovány podle názvu města, které muž uvedl jako místo, odkud pochází, uvedl server Novinky.cz.

Podle iROZHLASU obviněný muž přidal ještě třetí variantu. „Podle mého názoru mlží, co se týká státu jeho původu. My si to musíme zjistit sami,“ uvedla Doušová.

Poté, co byl muži v Německu zamítnut azyl, se pohyboval v tzv. režimu strpění. „To znamená, že ho tam trpí, ale je bez dokladů. Zřejmě ho není kam vyhostit,“ uvedl Kureš. Měl se pravidelně hlásil německým úřadům, zda tak skutečně činil, česká strana zjišťuje.

Muž byl v Německu veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“ kvůli dřívější trestné činnosti. V roce 2017 uskutečnil útok na tamního činitele. „Není bez zajímavosti, že jen v roce 2018 byl třikrát tamními orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost,“ upozornil Kureš.

V letošním roce má též také jeden záznam. Za pokutu za jízdu na černo a za vyhrožování pracovnici sociálního úřadu dostal pokutu, kterou ale neuhradil a proto mu byl uložen náhradní trest 46 dní ve vězení. Odpykal si jej v káznici v Budyšíně (Bautzen), odkud byl před propuštěním přeložen do Drážďan.

V úterý byl propuštěn z vězení. Dle mluvčí německého ministerstva vnitra, Patricie Vernholdové citované deníkem Bild, měl opustit zemi, kvůli chybějícím cestovním dokladům ale nemohl být vyhoštěn do vlasti. Ministerstvo popřelo, že by měl být vyhoštěn do ČR. Jak se dostal do Česka, ministerstvo neví.

Podle Kureše si muž koupil lístek do Děčína. Následně si koupil další lístek a jel do Ústí nad Labem. „ Jsem přesvědčen, že zřejmě tím vlakem pokračoval, možná ho vysadil průvodčí jako černého pasažéra,“ řekl soudce. České úřady zjišťují, zda německá strana měla rozhodovat o jeho případném vyhoštění.